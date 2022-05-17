На 75-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, театральный режиссер, актер Вагиф Асадов, сообщает АПА.

В.Асадов родился в 1947 году в Нахчыванской Автономной Республике. В 1969 году окончил факультет «Актерство драмы и кино» Азербайджанского государственного института искусств. С 1969 по 1989 годы работал в Нахчыванском государственном музыкально-драматическом театре в качестве актера, режиссера-постановщика, главного режиссера.

Добился создания Театра поэзии «Джавид», который осуществлял деятельность в Нахчыване в 1982-1989 годах. С 1989 года работал режиссером-постановщиком в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.