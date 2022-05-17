Столтенберг: Война может длиться долго, РФ пока не отказывается от планов по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине, но все еще не отказывается от нее. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

«Мы видим, что Россия не смогла достичь своей стратегической цели в Украине. План был взять Киев, они не смогли этого сделать. Затем Россия также была вынуждена уйти из Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось», - сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что Альянс не может предсказать, сколько продлится война. Столтенберг также убежден, что Украина может выиграть при поддержке стран-участниц НАТО.

«В то же время мы не считаем, что Россия отказалась от своих стратегических целей. Поэтому нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может длиться долго. А это также означает, что союзники по НАТО должны быть готовы попытаться поддерживать Украину в течение длительного времени», - добавил он.