В Азербайджан разрешили полеты еще из 14 стран
Расширен список лиц, которым разрешено въезжать в Азербайджан и выезжать из страны посредством воздушного транспорта. В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».
Согласно документу, разрешается въезд/выезд в Азербайджанскую Республику гражданам, а также постоянно проживающим в этих государствах гражданам других стран и лицам без гражданства следующих стран:
- Болгария,
- Бутан,
- Южно-Африканская Республика,
- Гватемала,
- Лаос,
- Ливан,
-Маврикий,
- Египет,
- Мьянма,
- Непал,
- Парагвай,
- Северная Македония,
- Шри-Ланка,
- Вьетнам.