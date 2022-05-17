В Азербайджан разрешили полеты еще из 14 стран

Расширен список лиц, которым разрешено въезжать в Азербайджан и выезжать из страны посредством воздушного транспорта. В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Согласно документу, разрешается въезд/выезд в Азербайджанскую Республику гражданам, а также постоянно проживающим в этих государствах гражданам других стран и лицам без гражданства следующих стран:

- Болгария,

- Бутан,

- Южно-Африканская Республика,

- Гватемала,

- Лаос,

- Ливан,

-Маврикий,

- Египет,

- Мьянма,

- Непал,

- Парагвай,

- Северная Македония,

- Шри-Ланка,

- Вьетнам.