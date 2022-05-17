Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь сообщил «Украинской правде», что руководство и он по состоянию на 19 мая находятся на территории завода «Азовсталь».

«Сегодня (19 мая - ред.) 85-й день войны. Я и командование находимся на территории завода «Азовсталь». Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду объявлять. Спасибо всему миру, спасибо Украине. Увидимся», - отметил заместитель командира полка.