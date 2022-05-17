НАТО привела в высшую степень боеготовности 42 тысячи военных, 120 самолетов, а кораблей – 20 с лишним. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс.

«Под моим руководством как верховного главнокомандующего в Европе у нас сейчас имеется свыше 42 тыс. человек и 120 самолетов в состоянии высокой степени боеготовности, в режиме готовности находятся также более 20 кораблей», - цитирует слова Уолтерса ТАСС.

НАТО также намерена применять всеобъемлющее сдерживание в том числе на Балтике и в районе Черного моря.