Как сообщили в посольстве Азербайджана в Иране, на встрече обсуждались вопросы в связи с продолжением существующих проектов в области энергетики и расширением сотрудничества, а также реализацией Меморандума о взаимопонимании по созданию новой коммуникационной связи между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через иранскую территорию.

Состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджана, сопредседателя азербайджано-иранской Государственной комиссии по экономической, торговой и гуманитарной сферам Шахина Мустафаева с министром энергетики Ирана Али Акпером Мехрабианом.

Стороны проанализировали завершение строительства, эксплуатации гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы», построенных между Азербайджаном и Ираном на реке Араз, а также ход работ, осуществленных в сфере использования энергетических и водных ресурсов.

На встрече были обсуждены проекты взаимного сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.