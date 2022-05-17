Против Януковича в Украине возбудили новое дело

В Украине возбудили еще одно уголовное дело против экс-президента Виктора Януковича – за организацию незаконного пересечения границы. Суд уже дал разрешение на его арест, сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Согласно фабуле дела, 23 февраля 2014 года, находясь на окраине села Урзуф Донецкой области, воздушным путем с помощью трех российских вертолетов Янукович незаконно пересек и переправил не менее 20 человек в город Анапа Краснодарского края России. Расследование проводит Государственное бюро расследований.

Еще до войны в Украине Януковичу объявили еще одно подозрение – в подстрекательстве к дезертирству.