Россияне начали больше пить после начала войны в Украине
Объемы продаж водки в России с января по апрель 2022 года увеличились на 7,1%, коньяка – на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.
«Объем розничной продажи водки в январе-апреле 2022 года составил 24,3 млн дал (107,1% от уровня января-апреля прошлого года). В апреле продано 6,1 млн дал (109,5% от уровня апреля прошлого года)», - отмечается в сообщении.
По данным союза, объем розничной продажи коньяка в январе-апреле 2022 года вырос на 2,4% и составил 3,9 млн дал, в апреле он увеличился на 2,6% – до 0,93 млн дал.
Объем розничной продажи шампанского и игристых вин в январе-апреле вырос на 6,3%, до 5,5 млн дал, в апреле – на 7,9%, до 1,09 млн дал. Объем розничной продажи вин в январе-апреле 2022 года увеличился на 3,5% и составил 16,9 млн дал, в апреле на 3,6%, до 4,4 млн дал.
Всего, по данным союза, объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-апреле 2022 года вырос на 4,3% и составил 68,9 млн дал, в апреле – на 5,2%, до 16,8 млн дал.
Объем розничной продажи напитков слабоалкогольных (с содержанием спирта не более 9%) в январе-апреле 2022 года вырос на 90,8% и составил 4,8 млн дал, в апреле – на 69,9%, до 1,06 млн дал.