Россияне начали больше пить после начала войны в Украине

Объемы продаж водки в России с января по апрель 2022 года увеличились на 7,1%, коньяка – на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

«Объем розничной продажи водки в январе-апреле 2022 года составил 24,3 млн дал (107,1% от уровня января-апреля прошлого года). В апреле продано 6,1 млн дал (109,5% от уровня апреля прошлого года)», - отмечается в сообщении.

По данным союза, объем розничной продажи коньяка в январе-апреле 2022 года вырос на 2,4% и составил 3,9 млн дал, в апреле он увеличился на 2,6% – до 0,93 млн дал.