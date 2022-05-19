Протестующие в Ереване «добрались» и до президента Литвы видео
Массовое шествие оппозиции проходит в центре Еревана в Армении, протестующие идут по одной из главных улиц города, передаёт Аrmtoday.
В толпе много флагов Армении, на одной из машин, движущейся вместе с толпой, установлена колонка, из которой играет национальная музыка.
Полиция не препятствует проведению акции - напротив, они освободили для людей коридор, чтобы они могли пройти по проезжей части.
В какой-то момент протестующие остановились у гостиницы в центре Еревана, где находится президент Литвы Гитанас Науседа, который приехал с официальным визитом. Один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, стоя на машине в этот момент, говорил о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не может представлять страну на международном уровне, поскольку у него нет мандата от народа.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.