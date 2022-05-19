Массовое шествие оппозиции проходит в центре Еревана в Армении, протестующие идут по одной из главных улиц города, передаёт Аrmtoday.

В толпе много флагов Армении, на одной из машин, движущейся вместе с толпой, установлена колонка, из которой играет национальная музыка.

Полиция не препятствует проведению акции - напротив, они освободили для людей коридор, чтобы они могли пройти по проезжей части.