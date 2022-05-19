«Все приходится покупать самим»: Российские контрактники в Украине остались без экипировки
За свой счет российским военнослужащим приходится покупать буквально все: от обуви до бронежилетов, бинтов и жгутов. Об этом The Moscow Times на условиях анонимности рассказали военнослужащие Росгвардии. Один из них сообщил, что подписал контракт с мая по сентябрь и уже в ближайшее время отправится в Украину. Им пообещали ежемесячно платить около 200 тысяч рублей, однако все обмундирование придется покупать самостоятельно.
«Бронежилет, шлем, обувь, разгрузка, аптечка – все за свой счет. Если выдали ВКПО (военный комплект полевого обмундирования, – ТМТ), считай сэкономил. Все равно приходится покупать куртку и брюки самим, хотя бы как сменную одежду. Просим командование выдать хоть какую-то дополнительную защиту. Разводят руками. Хорошо, если наши затраты на обмундирование окупятся и нас не кинут с зарплатой», - рассказал The Moscow Times контрактник от Росгвардии, попросивший называть его Андреем. На «гражданке» он получает 75 000 рублей, поэтому сборы на войну для него очень затратны.
«Бронежилет четвертой защиты – только такой спасает от пуль и осколков – в среднем обходится в 70 000 рублей. Шлем – еще десятка. Нормальные берцы – в районе 5000 рублей. Желательно две пары. Разгрузочный жилет, куда крепится армейское снаряжение, – от 5000 до 10 000 рублей. А еще куртка, брюки, футболки, майки. Вот выходит около 200 000», – рассказывает Андрей.
Через пару дней после этой беседы Андрей перезвонил корреспонденту The Moscow Times и рассказал, что достал обмундирование с большой скидкой. «Близкий друг из ЧВК «Вагнер» служил в Сирии. Бронежилет «Ратник», шлем, ВКПО, разгрузки у него почти новые. За все заплатил 100 000 рублей», - радуется он.
Другой кадровый военный одной из воинских частей на Урале в беседе с The Moscow Times посетовал, что контрактников, которых перебрасывают в Украину, не обеспечивают даже элементарной экипировкой.
«Все приходится покупать самим, за свои деньги. Я даже не говорю про современные бронежилеты и каски: нет теплых вещей, нет сухпайков и аптечек. Да и вся техника, на которой мы воюем в Украине, – вся в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает», - возмущается военный.
О проблемах с обмундированием российских военных в Украине стало известно в самом начале войны. Украинские СМИ сообщали, что россияне плохо экипированы и одежда настолько низкого качества, что едва спасает от холода. Якобы доходило до того, что с убитых или пленных украинских солдат россияне снимали теплые берцы.
Один из солдат-срочников, оказавшийся в Украине в начале войны, рассказал The Moscow Times, что обувь и одежда, которую выдало командование, не подходила для зимнего сезона.
«У меня обморожение обеих ног. На Украине мы постоянно круглосуточно мерзли, и в голове всегда крутилась мысль: как согреться? У нас была какая-то совсем легкая одежда, и что самое паршивое – нас отправили в летней легкой обуви», - рассказывает юноша.
В марте камеры видеонаблюдения на улицах Гостомеля зафиксировали, как российские военные воруют ковры и одеяла. Ситуация повторилась под Николаевом. Из прослушек ВСУ стало понятно, что ковры и одеяла нужны российским солдатам, чтобы не замерзнуть. Исследователи Conflict Intelligence Team подтвердили, что не во всех военных палатках есть буржуйки и при помощи ковров россияне пытались хоть как-то согреться.