«Все приходится покупать самим»: Российские контрактники в Украине остались без экипировки

«Бронежилет четвертой защиты – только такой спасает от пуль и осколков – в среднем обходится в 70 000 рублей. Шлем – еще десятка. Нормальные берцы – в районе 5000 рублей. Желательно две пары. Разгрузочный жилет, куда крепится армейское снаряжение, – от 5000 до 10 000 рублей. А еще куртка, брюки, футболки, майки. Вот выходит около 200 000», – рассказывает Андрей.

«Бронежилет, шлем, обувь, разгрузка, аптечка – все за свой счет. Если выдали ВКПО (военный комплект полевого обмундирования, – ТМТ), считай сэкономил. Все равно приходится покупать куртку и брюки самим, хотя бы как сменную одежду. Просим командование выдать хоть какую-то дополнительную защиту. Разводят руками. Хорошо, если наши затраты на обмундирование окупятся и нас не кинут с зарплатой», - рассказал The Moscow Times контрактник от Росгвардии, попросивший называть его Андреем. На «гражданке» он получает 75 000 рублей, поэтому сборы на войну для него очень затратны.

За свой счет российским военнослужащим приходится покупать буквально все: от обуви до бронежилетов, бинтов и жгутов. Об этом The Moscow Times на условиях анонимности рассказали военнослужащие Росгвардии. Один из них сообщил, что подписал контракт с мая по сентябрь и уже в ближайшее время отправится в Украину. Им пообещали ежемесячно платить около 200 тысяч рублей, однако все обмундирование придется покупать самостоятельно.

Через пару дней после этой беседы Андрей перезвонил корреспонденту The Moscow Times и рассказал, что достал обмундирование с большой скидкой. «Близкий друг из ЧВК «Вагнер» служил в Сирии. Бронежилет «Ратник», шлем, ВКПО, разгрузки у него почти новые. За все заплатил 100 000 рублей», - радуется он.

Другой кадровый военный одной из воинских частей на Урале в беседе с The Moscow Times посетовал, что контрактников, которых перебрасывают в Украину, не обеспечивают даже элементарной экипировкой.

«Все приходится покупать самим, за свои деньги. Я даже не говорю про современные бронежилеты и каски: нет теплых вещей, нет сухпайков и аптечек. Да и вся техника, на которой мы воюем в Украине, – вся в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает», - возмущается военный.

О проблемах с обмундированием российских военных в Украине стало известно в самом начале войны. Украинские СМИ сообщали, что россияне плохо экипированы и одежда настолько низкого качества, что едва спасает от холода. Якобы доходило до того, что с убитых или пленных украинских солдат россияне снимали теплые берцы.

Один из солдат-срочников, оказавшийся в Украине в начале войны, рассказал The Moscow Times, что обувь и одежда, которую выдало командование, не подходила для зимнего сезона.

«У меня обморожение обеих ног. На Украине мы постоянно круглосуточно мерзли, и в голове всегда крутилась мысль: как согреться? У нас была какая-то совсем легкая одежда, и что самое паршивое – нас отправили в летней легкой обуви», - рассказывает юноша.

В марте камеры видеонаблюдения на улицах Гостомеля зафиксировали, как российские военные воруют ковры и одеяла. Ситуация повторилась под Николаевом. Из прослушек ВСУ стало понятно, что ковры и одеяла нужны российским солдатам, чтобы не замерзнуть. Исследователи Conflict Intelligence Team подтвердили, что не во всех военных палатках есть буржуйки и при помощи ковров россияне пытались хоть как-то согреться.