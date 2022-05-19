США выделяют Украине новый пакет военной помощи

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи. Об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении американского президента Джо Байдена, передает ТАСС.

«И сегодня я объявляю о еще одном пакете военной помощи, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя», - отмечает глава администрации США.

По его словам, данные вооружения «будут направлены непосредственно на передний край». Это отразит «решительную поддержку», которую Вашингтон на данном этапе оказывает Киеву, убежден Байден. По его прогнозу, продолжение американской военной помощи позволит «еще более усилить Украину как на поле боя, так и за столом переговоров».