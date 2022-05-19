Повысить навыки журналистов в области коммуникационной политики в органах юстиции и судах. Совместный тренинг с этой целью организовали Минюст, Агентство развития медиа и Союз ассоциаций судей.

Участниками тренинга стали около 40 представителей СМИ. Спикерами стали представители Министерства юстиции, Агентства развития медиа, Судебно-правового совета, председатель Ясамальского районного суда.

О важности владения навыками коммуникации в ходе открытия мероприятия напомнили начальник управления по правам человека и связям с общественностью Минюста Айнур Сабитова, заведующий отделом по работе с медиа-субъектами и журналистами Агентства развития медиа Натиг Мамедли и председатель Союза ассоциаций судей Аладдин Джафаров.