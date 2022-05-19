Журналисты обсудили роль Минюста фото
Повысить навыки журналистов в области коммуникационной политики в органах юстиции и судах. Совместный тренинг с этой целью организовали Минюст, Агентство развития медиа и Союз ассоциаций судей.
Участниками тренинга стали около 40 представителей СМИ. Спикерами стали представители Министерства юстиции, Агентства развития медиа, Судебно-правового совета, председатель Ясамальского районного суда.
О важности владения навыками коммуникации в ходе открытия мероприятия напомнили начальник управления по правам человека и связям с общественностью Минюста Айнур Сабитова, заведующий отделом по работе с медиа-субъектами и журналистами Агентства развития медиа Натиг Мамедли и председатель Союза ассоциаций судей Аладдин Джафаров.
В ходе тренинга участники обсудили роль Министерства юстиции в правовом воспитании, независимость судов, недопустимость вмешательства в их деятельность, роль медиации в разрешении досудебных споров, тонкости законодательства в вопросах СМИ, организация работы СМИ в органах юстиции и судах. Было отмечено, что судебные органы и суды проводят работу по усилению диалога со СМИ.
В завершение представителям СМИ были вручены сертификаты за участие в тренинге.