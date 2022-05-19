Нынешняя война должна стать последней для России и завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в аналитическом центре Chatham House, сообщила пресс-служба ОП.

"Нынешняя война должна стать последней для России. Она должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины. То есть нашей победой. Нашей общей с цивилизованным миром победой. Ведь сегодня Украина защищает не только себя. Украина сегодня - это Фермопилы Европы. Помощь Украине – это способ снять противоречие между политикой ценностей и realpolitik", - отметил Ермак.