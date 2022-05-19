Российские войска на Донбассе начали пересматривать свои цели из-за ряда неудач, при этом украинским военным удается оттеснять их к границе. Об этом пишет американский репортер Джек Детч со ссылкой на чиновника из Минобороны США.

«Россия изменила курс на достижение более «скромных» целей на Донбассе. В то же время украинские подразделения по-прежнему оттесняют войска РФ к границе», - рассказал представитель Пентагона.

Он также добавил, что руководство России пыталось перебросить на Донбасс дополнительную живую силу, но это не привело к успеху.

Проблемы у россиян, по мнению чиновника из Минобороны, могут быть из-за затруднений с логистикой.