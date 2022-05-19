Визит Байдена в Израиль на грани срыва: чего опасаются в Белом доме
Политический кризис в Израиле, а также напряженная ситуация в сфере безопасности могут привести к отмене намеченного на лето 2022 года визита президента США Джо Байдена. Высокопоставленный источник в Иерусалиме 19 мая пояснил, что Белый дом до сих пор не согласовал дату визита, опасаясь, что правительство падет и приезд американского лидера может оказаться неуместным. Об этом пишет vesty.co.il.
«Я не уверен, что Байден что-то выиграет от поездки в Израиль, если здесь будет продолжаться военная и политическая нестабильность. Если же правительство падет, то он вряд ли вообще захочет приезжать. В Белом доме не хотят, чтобы визит выглядел как поддержка того или иного политика», - добавил источник.
Ранее в Белом доме говорили, что визит возможен в конце июня – приблизительно с 21 по 24 число. Сейчас в Иерусалиме ждут окончательного решения Байдена.
Между тем правительство Израиля вновь оказалось на грани развала после решения депутата Райды Ринауи-Зоаби (МЕРЕЦ) выйти из коалиции. По оценкам ряда политических комментаторов, даже если этот шаг депутата не приведет к мгновенному развалу правительства, он запускает предвыборный механизм.
Заметим, что Джо Байден не приезжал в Израиль с момента своего избрания на пост президента США. Зато он бывал в Иерусалиме во время каденции на посту вице-президента США.