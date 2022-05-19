Турция назвала основное условие для членства Швеции в НАТО

Турция считает прекращение Швецией связей с террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) самым важным условием одобрения Анкарой членства этой страны в НАТО. Об этом посол Турции в Швеции Эмре Юнт заявил в интервью газете Financial Times, которое было опубликовано в четверг.

«Они должны разорвать связи с РПК. Это наиболее важно», - сообщил дипломат, занимающий нынешний пост с 2017 года.

Юнт заявил, что в Анкаре возмущены тем, что шведский министр обороны и другие официальные лица в последние годы вели переговоры с руководством РПК. «Они утверждают, что эта группировка борется с «Исламским государством». Но ИГ больше не существует», - сказал посол.

Он также добавил, что позиция Турции по Швеции «не имеет никакой связи» с отношениями Анкары и Вашингтона.