Зеленский: Мы будем строить страну на уровне Израиля

Президент Владимир Зеленский отмечает, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы. Об этом Зеленский заявил во время общения с украинскими студентами в четверг.

«Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: «Все, война закончилась». Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты», - отметил глава украинского государства.

Президент подчеркнул, что люди видят, что страна оживает и пообещал, что «так оно и будет».