Зеленский: Мы будем строить страну на уровне Израиля
Президент Владимир Зеленский отмечает, что финальная стадия войны является самой сложной и кровавой, и он пока не может призвать украинцев возвращаться из-за границы. Об этом Зеленский заявил во время общения с украинскими студентами в четверг.
«Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: «Все, война закончилась». Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области есть такое чувство, что все, никакой войны нет. До того момента, когда не летят ракеты», - отметил глава украинского государства.
Президент подчеркнул, что люди видят, что страна оживает и пообещал, что «так оно и будет».
«Я не могу сегодня кричать «возвращайтесь домой» всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока что выбор каждого человека. После завершения войны Украина будет уделять большое внимание вопросу безопасности. Страну, а особенно инфраструктуру по безопасности мы будем строить на уровне Израиля и других ведущих стран. Где люди поняли, что рядом с ними кто-то живет, от кого может быть беда в любой момент», - сказал президент. Страну мы будем строить с лучшими технологиями безопасности», - добавил он.