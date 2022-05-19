Министр Фикрет Мамедов выслушал…

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции, в ходе приема Ф.Мамедов внимательно выслушал каждого гражданина и рассмотрел каждое обращение, связанное с правосудием. Особое внимание министр уделили ветеранам войны и членам семей шехидов. Вопросы либо решались на месте, либо брались под контроль, с дачей соответствующих указаний.

Министр юстиции Фикрет Мамедов принял жителей Шамкирского, Гедабекского и других районов Азербайджана. Встреча прошла в Шамкирском районном управлении юстиции – в соответствии с графиком приема граждан в регионах.

Кроме этого, министр посетил местные органы юстиции, встретился с их сотрудниками, ознакомился с условиями работы сотрудников, дал им поручение оказывать услуги народу на высоком уровне, налаживать здоровые отношения гражданин-чиновник, не допускать создания условий, способствующих коррупции, действовать с соблюдением правил этики.

Фикрет Мамедов также провел совещание с судьями Шамкирского районного суда, на котором были обсуждены предпринятые меры по повышению эффективности правосудия, недостатки и задачи, которые необходимо решить.

Отмечая важность «Национального плана действий на 2022-2026 годы по усилению борьбы с коррупцией», подписанного президентом в прошлом месяце, министр отметил – были предприняты меры по повышению прозрачности судебной системы, усилению антикоррупционных мер, повышению доверия населения к судам. А Гянджинский апелляционный суд обсудил результаты мониторинга в ряде судов региона, дал рекомендации по устранению выявленных недостатков, улучшению системы ведения дел, обеспечению справедливости выносимых судами решений и повышению удовлетворенности граждан, предоставил практическую и методическую помощь судам.