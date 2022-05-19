Главнокомандующий ВСУ: Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступил на заседании военного комитета НАТО, где рассказал начальникам штабов армий других стран о ходе боевых действий. Об этом пишет ВВС.

По словам генерала Залужного, после 2014 года украинское командование понимало: “Рано или поздно начнется полномасштабная агрессия, и готовились к ней”.

“Мы четко понимали, что первый месяц будет поворотным моментом, - рассказал главком ВСУ. - Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели - захватить Киев”.