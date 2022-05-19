Главнокомандующий ВСУ: Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступил на заседании военного комитета НАТО, где рассказал начальникам штабов армий других стран о ходе боевых действий. Об этом пишет ВВС.
По словам генерала Залужного, после 2014 года украинское командование понимало: “Рано или поздно начнется полномасштабная агрессия, и готовились к ней”.
“Мы четко понимали, что первый месяц будет поворотным моментом, - рассказал главком ВСУ. - Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели - захватить Киев”.
По его словам, сегодня ВСУ не просто обороняются: “У нас был ряд успешных контрнаступлений. Удалось разблокировать Харьков и Николаев”.
Защитники Мариуполя, рассказал он, своими действиями сдерживали большое число российских войск, что дало ВСУ время и возможности обустроить оборонительные рубежи на других направлениях.
По словам Залужного, кроме уничтожения крейсера “Москва” украинским войскам удалось повредить еще три корабля, составлявших базу Черноморского флота. Но, несмотря на это, “россияне продолжают ракетные обстрелы высокой интенсивности, в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки”.
“Это угроза не только Украине, но и странам НАТО. Ведь каждая такая ракета несет 400-600 кг тротила, - отметил Залужный. - Поэтому важно усилить противоракетную оборону”.