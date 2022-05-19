По их оценкам, более эффективным средством помощи Украине в войне с РФ, чем санкции, являются поставки вооружений и другой помощи.

России удалось избежать разрушительного влияние санкций Запада, введенных после начала вторжения в Украину, благодаря росту цен на экспортируемые нефть и газ, пишет Bloomberg.

Со ссылкой на кремлевских чиновников Bloomberg пишет, что президента РФ Владимира Путина не беспокоят экономические издержки, поскольку он ведет то, что он считает экзистенциальной борьбой за геополитическое выживание России с США и их союзниками.

"Чтобы заставить его думать об экономике, вам придется ввести эмбарго на нефть и газ", - заявил российский экономист из Парижа Сергей Гуриев.

Издание отмечает, что у ЕС возникли трудности с введением эмбарго. поэтому сейчас активно обсуждаются нефтяные ограничения.

По мнению экономистов, более глубокий экономический кризис, потребовавший гораздо больших расходов на пособия по безработице и другие пособия, может истощить ресурсы Кремля, но не в краткосрочной перспективе.

"Мы видели примеры из других стран, таких как Иран и Венесуэла, где даже продолжительное применение очень жестких санкций существенно не изменило процесс принятия решений. Это очень хорошо понимают на Западе", - сказала директор Control Risks в Лондоне Оксана Антоненко.