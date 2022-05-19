Президент Финляндии: Мы обязуемся обеспечивать безопасность Турции

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил готовности к обсуждению обеспокоенности Турции относительно заявки его страны на вступление в НАТО. Он осудил терроризм во всех формах. Об этом сообщает CNN.

"У Финляндии всегда были широкие и хорошие двусторонние отношения с Турцией. Как союзники по НАТО, мы обязуемся обеспечивать безопасность Турции, точно так же, как Турция обязуется обеспечивать нашу безопасность", - цитирует издание заявление Ниинисте на пресс-конференции в Белом доме.