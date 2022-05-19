США обвиняют Россию: продовольствие для миллионов жителей в заложниках у российских военных

США и Россия возложили друг на друга ответственность за ухудшение продовольственной ситуации во всем мире на фоне войны в Украине.

Deutsche Welle сообщает, что госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 19 мая, заявил, что «продовольствие для миллионов украинцев и миллионов жителей по всему миру в буквальном смысле находится в заложниках у российских военнослужащих».