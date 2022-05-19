Новый рекордный пакет помощи Украине: что он включает

Reuters передает, что война превратила украинские города в руины, вынудила миллионы людей покинуть свои дома и, по данным ООН, унесла жизни около 3500 мирных жителей. Москве пока что нечем похвастаться, не считая оккупированной полосы территории на юге Украины и незначительных успехов на востоке. Начиная с 24 февраля США в срочном порядке отправили в Украину вооружения на 3,9 миллиарда долларов, включая гаубицы, зенитные комплексы «Стингер», противотанковые ракеты «Джавелин», боеприпасы и боевые беспилотники.

Американские сенаторы утвердили в четверг законопроект, согласно которому Украине, пострадавшей от российского вторжения, будет предоставлена дополнительная военная, экономическая и гуманитарная помощь примерно на 40 миллиардов долларов, так как конфликт, по оценкам администрации Джо Байдена, может затянуться надолго.

Агентство приводит некоторые из основных элементов нового пакета помощи

Гуманитарная помощь

Законопроект предусматривает международную помощь на сумму более 4 миллиардов долларов для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины и других пострадавших от последствий конфликта стран, включая продовольственную и жилищную помощь. Законопроект также включает 350 млн долларов на миграцию и помощь беженцам, которые будут распределяться Госдепартаментом для оказания помощи беженцам из Украины и поддержки других стран Восточной Европы.

Фонд экономической поддержки

Пакет также включает почти 9 миллиардов долларов, которые пойдут напрямую в фонд экономической поддержки Украины и других стран, пострадавших от конфликта, включая программы по борьбе с торговлей людьми и средства, которые можно использовать для решения проблем с продовольственной безопасностью. Согласно законопроекту, средства могут быть использованы для оказания прямой финансовой поддержки правительству Украины, хотя такие транши должны будут утверждаться при помощи отдельных меморандумов, с последующим надзором и гарантиями.

Помощь в сфере безопасности

Пакет включает в себя почти 15 миллиардов долларов на оборонные операции и техническое обслуживание, в том числе 6 миллиардов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины и 8,7 миллиарда долларов на пополнение запасов американской военной техники, отправленной в Украину. Законодательство включает сотни миллионов долларов на закупку ракет, оружия и боевых гусеничных машин, боеприпасов и самолетов. Законопроект также предусматривает иностранное военное финансирование в размере 4 миллиардов долларов для поддержки Украины и других стран, пострадавших от кризиса, и 100 миллионов долларов для программ нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом, разминирования и связанных с этими вопросами программ.

Президентские полномочия по выборке средств

Законопроект также предусматривает выделение еще до 11 миллиардов долларов в рамках президентских полномочий по выборке средств. Эти полномочия позволяют президенту санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации.

Дипломатия

Законодатели предусмотрели почти 200 миллионов долларов на дипломатические программы, реализуемые Госдепартаментом для реагирования на ситуацию в Украине и странах, затронутых конфликтом. Законопроект выделяет 110 млн долларов на обеспечение безопасности, строительство и техническое обслуживание посольства США в Украине.