Новый рекордный пакет помощи Украине: что он включает
Американские сенаторы утвердили в четверг законопроект, согласно которому Украине, пострадавшей от российского вторжения, будет предоставлена дополнительная военная, экономическая и гуманитарная помощь примерно на 40 миллиардов долларов, так как конфликт, по оценкам администрации Джо Байдена, может затянуться надолго.
Reuters передает, что война превратила украинские города в руины, вынудила миллионы людей покинуть свои дома и, по данным ООН, унесла жизни около 3500 мирных жителей. Москве пока что нечем похвастаться, не считая оккупированной полосы территории на юге Украины и незначительных успехов на востоке. Начиная с 24 февраля США в срочном порядке отправили в Украину вооружения на 3,9 миллиарда долларов, включая гаубицы, зенитные комплексы «Стингер», противотанковые ракеты «Джавелин», боеприпасы и боевые беспилотники.
Агентство приводит некоторые из основных элементов нового пакета помощи
Гуманитарная помощь
Законопроект предусматривает международную помощь на сумму более 4 миллиардов долларов для удовлетворения гуманитарных потребностей Украины и других пострадавших от последствий конфликта стран, включая продовольственную и жилищную помощь. Законопроект также включает 350 млн долларов на миграцию и помощь беженцам, которые будут распределяться Госдепартаментом для оказания помощи беженцам из Украины и поддержки других стран Восточной Европы.
Фонд экономической поддержки
Пакет также включает почти 9 миллиардов долларов, которые пойдут напрямую в фонд экономической поддержки Украины и других стран, пострадавших от конфликта, включая программы по борьбе с торговлей людьми и средства, которые можно использовать для решения проблем с продовольственной безопасностью. Согласно законопроекту, средства могут быть использованы для оказания прямой финансовой поддержки правительству Украины, хотя такие транши должны будут утверждаться при помощи отдельных меморандумов, с последующим надзором и гарантиями.
Помощь в сфере безопасности
Пакет включает в себя почти 15 миллиардов долларов на оборонные операции и техническое обслуживание, в том числе 6 миллиардов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины и 8,7 миллиарда долларов на пополнение запасов американской военной техники, отправленной в Украину. Законодательство включает сотни миллионов долларов на закупку ракет, оружия и боевых гусеничных машин, боеприпасов и самолетов. Законопроект также предусматривает иностранное военное финансирование в размере 4 миллиардов долларов для поддержки Украины и других стран, пострадавших от кризиса, и 100 миллионов долларов для программ нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом, разминирования и связанных с этими вопросами программ.
Президентские полномочия по выборке средств
Законопроект также предусматривает выделение еще до 11 миллиардов долларов в рамках президентских полномочий по выборке средств. Эти полномочия позволяют президенту санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации.
Дипломатия
Законодатели предусмотрели почти 200 миллионов долларов на дипломатические программы, реализуемые Госдепартаментом для реагирования на ситуацию в Украине и странах, затронутых конфликтом. Законопроект выделяет 110 млн долларов на обеспечение безопасности, строительство и техническое обслуживание посольства США в Украине.