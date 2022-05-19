Генштаб Украины: россияне идут в наступление на Донецком направлении

Российкие войска активизировали наступательные и штурмовые действия на Донецком направлении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации на 06:00 20 мая.

«На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения. Наносил огневые поражения из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии соприкосновения», - говорится в сообщении Генштаба.

На Харьковском направлении россияне пытаются проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведут воздушную разведку с применением БПЛА, отмечается в сводке.