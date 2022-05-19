США могут снять санкции с Беларуси, но с условием

США рассматривают возможность временной отмены санкций на белорусские калийные удобрения в обмен на транзит через территорию Беларуси украинского зерна, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, обсуждается отмена санкций сроком на шесть месяцев. Предполагается, что доставка зерна из Украины будет осуществляться по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда.

Ранее WSJ писала, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Беларуси в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. В МИД РФ заявили, что для этого сначала необходимо рассмотреть вопрос снятия санкций с российского экспорта.