Ровшан Аскеров о причинах отъезда из России: «Уехал, взяв первый попавшийся чемодан...»

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, которого Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск по уголовной статье, заявил, что не собирается возвращаться в Россию, так как, по его мнению, ничего хорошего из этого не выйдет. Сейчас Аскеров живет в Азербайджане, где планирует задержаться на долгое время, пишет российское издание Starhit.

«Я уехал, схватив первый попавшийся чемодан. Не все вещи даже взял — мне их потом друзья передали. Это было бегство, да… Тема о реабилитации нацизма для меня больна и неизлечима. Я правильно сделал, что уехал! Раньше тоже были проблемы со стороны бдительных граждан, что давало мне понять — долго жить в России невозможно», — цитирует Аскерова Starhit.

Издание напоминает, что не так давно с Аскеровым хотел сотрудничать Первый канал — ему предлагали вернуться в «Что? Где? Когда?». Сейчас по понятным причинам Ровшан остался без каких-либо контрактов. Впрочем, он и сам не горит желанием работать в России. «Я играл, играл и наигрался. Другое дело, что мне предлагали вернуться, а я не стал, потому что ряд игроков ушел из-за политических взглядов. Получается, куча людей отказалась, а я сажусь и выигрываю. Не могу это принять, так как зарабатываю капитал на данной ситуации. Но эта передача выходит — и слава Богу. Должна же быть хоть одна нормальная передача», — говорит Аскеров.

Отметим, что 27 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело «О реабилитации нацизма» в отношении Ровшана Аскерова. В заявлении СК говорилось, что Аскеров опубликовал на своей странице в соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова».