В Баку сохранится ветреная погода

20 мая в Баку и на Апшеронском полуострове сохранится ветреная погода. Об этом сказала в пятницу директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, сегодня вечером в Баку и на Апшероне местами ожидаются дожди.

«Утром 21 мая ветер стихнет. Во второй половине дня в Баку и на Апшероне ожидается умеренный южный ветер», - сказала Мамедова.

Синоптик отметила, что дождливая погода сегодня ожидается и в регионах, но с утра 21 мая осадки прекратятся.