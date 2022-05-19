Сын генерал-полковника, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, Игорь Хачатуров, арестован по обвинению в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Инцидент произошел 17 мая во время акции протеста с требованием отставки команды во главе с Николом Пашиняном. И.Хачатурову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 316.

В сообщении утверждается, что «Игорь Хачатуров явно находился под воздействием наркотиков».