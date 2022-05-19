Фархад Мамедов, автор haqqin.az 10:16

Накануне, 18 мая, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, принимавший участие в заседании Совета партнерства ЕС-Армения в Брюсселе, заявил, что его страна рассчитывает, что Евросоюз поддержит мирный процесс на Южном Кавказе «в соответствии с мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ». Таким образом, Мирзоян, который совсем недавно призывал исключить Брюссель из процесса и вести мирный диалог с Азербайджаном под эгидой Москвы, дал понять руководству ЕС, что Армения приветствует его посредничество в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, правда, только в формате прекратившей свое существование Минской группы ОБСЕ.

Следует отметить, что это – далеко не единственная «несостыковка» в публичных заявлениях главы МИД Армении. Так, после трехсторонних переговоров руководителей МИД Азербайджана, Армении и России, и отдельной беседы с Сергеем Лавровым в рамках встречи глав МИД СНГ в Душанбе, Арарат Мирзоян сообщил корреспонденту ТАСС, что первое заседание рабочей группы по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы состоится уже 17 мая в Москве и там же между сторонами начнутся мирные переговоры. В Баку заявление Мирзояна вызвало искреннее недоумение, поскольку на трехсторонней встрече в Душанбе, как выяснил haqqin.az из дипломатических источников, таких договоренностей никто не достигал. Но тогда зачем шеф армянской дипломатии озвучивает информацию, не соответствующую, мягко выражаясь, действительности? Имитировал готовность Еревана к мирным переговорам с Баку? Или выполнял указание главы российского МИДа Сергея Лаврова? Для ответа вернемся в Брюссель, где, как сообщает «Радио Свобода», Мирзоян объяснил аккредитованным при ЕС журналистам, почему анонсированная им встреча в Москве так и не состоялась. «Могу заверить, что мы продолжим наши обсуждения по организации этой встречи, - подчеркнул министр иностранных дел Армении. – Есть некоторые технические детали, которые стороны должны согласовать. И я надеюсь, что в ближайшие дни или недели эта встреча, наконец, состоится». На самом деле выражением «технические подробности» Мирзоян просто забалтывает грубое нарушение Арменией договоренностей, достигнутых в Брюсселе 6 апреля нынешнего года, вызванное, по всей видимости, нажимом со стороны России.

Хотим напомнить, что, согласно договоренности, достигнутой президентами двух стран с участием председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, Армения и Азербайджан должны были еще до 29 апреля (!!) создать рабочую группу по подготовке текста мирного соглашения и делимитации границ. Азербайджан, как известно, оперативно сформировал рабочую группу, о чем президент Ильхам Алиев проинформировал Шарля Мишеля в ходе телефонного 23 апреля. Армянская же сторона вначале объявила, что состав рабочей группы уже определен, однако позже признала, реализовать брюссельские соглашения в обговоренные сроки она не сможет. Допуская, что речь, возможно, идет о технических проблемах, которые в Ереване могут решить за нескольких дней, в крайнем случае, за неделю, Баку с пониманием отнесся к заминке армянской стороны. Но после визита премьер-министра Пашиняна в Москву, который состоялся 19 апреля, возникло ощущение, что брюссельские переговоры на высшем уровне между Азербайджаном и Арменией вызвали в Кремле недовольство и даже раздражение. Уже на следующий день после переговоров Путина с Пашиняном, представитель МИД России, отвечая на «запрос анонимных СМИ», заявил, что содержание переговоров в Брюсселе было предварительно обсуждено и обговорено между лидерами Азербайджана, России и Армении. Он также добавил, соглашение о делимитации и демаркации границ будет проводиться на основе советских военных карт, хранящихся в Генштабе армии России, а также по повестке, предложенной в прошлом году сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Характерно, что представитель МИД РФ отметил также «беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне». Здесь важно подчеркнуть, что в ходе переговоров в Брюсселе именно Армения выступила с предложением провести первую встречу по делимитации границ на границе двух стран, которое поддержал Азербайджан. В своих выступлениях президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что приветствует идею прямых переговоров с Арменией и не возражает против участия в этом процессе нейтральных и беспристрастных посредников. Тем не менее, после визита Пашиняна в Москву Армения вдруг отменяет назначенную на 29 апреля встречу на армяно-азербайджанской границе, после чего откладывает «на потом» проведение второй такой встречи, которая должна была состояться в период с 7 по 11 мая. «Азербайджан всегда был привержен своим обязательствам, - подчеркнул недавно президент Ильхам Алиев. – Если мы пообещали в присутствии Председателя Совета Европейского Союза, что будем готовы встретиться к концу апреля, значит, мы были к этому готовы. Но мы должны видеть такое же ответственное отношение и со стороны Армении».