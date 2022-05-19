Британская разведка о планах России после захвата Мариуполя
Россия после окончательного захвата Мариуполя перебросит силы в наступление на Донбассе, сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
«По всей вероятности, в плен сдались 1,7 тысяч украинских военных, защищавших завод «Азовсталь» в Мариуполе. Неизвестное число военнослужащих ВСУ остаются на территории предприятия», - сообщает британская разведка.
Разведка полагает, что украинское сопротивление в Мариуполе привело к тому, что российские войска в этом районе должны быть серьезно переоснащены для эффективной передислокации. И это может быть довольно длительным процессом. «Однако российское командование находится под давлением необходимости достижения оперативных целей. Это означает, что Россия, вероятно, быстро перераспределит свои силы без надлежащей подготовки, что чревато дальнейшим истощением сил», - говорится в сообщении.