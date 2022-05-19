Госсекретарь США: Россия сама отказалась от членства в НАТО

В 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему «The Late Show» Стивену Колберту.

«Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО – ред.) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что бы они хотели сделать», - цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО.