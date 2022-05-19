Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 10:34

Накануне самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва – Куляб (Таджикистан), был вынужден после часа полета вернуться в Домодедово. Как следует из данных Flightradar, борт с номером RA-73794 развернулся над Пензенской областью и лег на обратный курс. По данным телеграмм-канала «Авиаторщина», у самолета не было разрешения на вход в воздушное пространство Таджикистана, хотя этот же борт RA-73794 вылетел в ночь с 17 на 18 мая из Куляба в Москву, а 18 мая – из Москвы в Куляб. По мнению наблюдателей, владельцы авиакомпании могли развернуть самолет из-за опасений, что таджикские власти подчинятся западным санкциям и арестуют Airbus.

Позже, «Уральские авиалинии» объяснили инцидент с рейсом техническим сбоем. Отказ аэропорта Куляба (Таджикистан) принимать самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы, якобы связан с техническим сбоем при подаче флайт-плана Напомним в этой связи, что 26 февраля, сразу после вторжения России в Украину, Евросоюз запретил поставлять, продавать, обслуживать и страховать в России самолеты, произведенные в Европе, а также отдавать их в лизинг. А с 28 марта перестали действовать контракты европейских лизингодателей с российскими компаниями. Минтранс РФ сообщил тогда, что 79 авиалайнеров принадлежащие России, были арестованы за границей, а почти 800 из 1.300 самолетов переведены в российский авиационный реестр. Что это значит? Как утверждается в пресс-релизе Европейской Комиссии, перевод на российский реестр арендованных авиакомпаниями РФ самолетов Boeing и Airbus означает, по сути, их кражу, по факту которой западные лизинговые компании уже полны решимости судиться с российскими авиакомпаниями на миллиарды долларов. По мнению Адины Вэлян, комиссара ЕС по вопросам транспорта ЕС, фактический захват этих самолетов Россией и их использование без международных сертификатов безопасности является нарушением международных стандартов авиационной безопасности и «может представлять опасность для пассажиров».

Как известно, в апреле этого года Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний, в том числе, «Уральские авиалинии», в «черный список» воздушной безопасности по причине того, что самолеты компаний не соответствуют «международным стандартам безопасности». Однако российские авиакомпании, которые из-за санкций находятся в глубоком кризисе, рискуют, чтобы не обанкротиться, и выполняют, в основном, внутренние рейсы или коммерческие полеты в «дружественные страны». Российские авиакомпании, занесенные в «черный список» Еврокомиссии и не соответствующие международным стандартам авиационной безопасности, выполняют рейсы и в Азербайджан. Например, находящиеся в списке «Аэрофлот», «Utair» и «İrAero» вылетели из России в Баку 19 мая. По данным Flightradar24, самолет Boeing 737-8AS авиакомпании Utair вылетел из аэропорта Внуково в бакинский международный аэропорт имени Гейдара Алиева, а самолет «İrAero» вылетел из Домодедово в Баку. Отметим, что компания «Уральские авиалинии» также выполняла рейсы в Баку, но после вторжения России в Украину приостановила до 29 октября полеты в Азербайджан, Казахстан, Армению и Узбекистан. Что же касается возвращения самолета компании «Уральские авиалинии», которому ранее было разрешено летать в Таджикистан, то оно состоялось сразу после завершения юбилейного саммита ОДКБ в Москве.