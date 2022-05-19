О чем объявит премьер Японии во время визита Байдена

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время предстоящего в начале следующей неделе визита президента США Джо Байдена в Токио намерен объявить о целях увеличить расходы на оборону, сообщает телеканал Asahi со ссылкой на правительственные источники.

По данным телеканала, в качестве ориентира будет взят уровень 2% ВВП – по аналогии со странами НАТО, что почти в 2 раза больше в сравнении с текущим уровнем расходов Японии на эти цели.

Кроме того, лидеры двух стран в ходе переговоров обсудят ситуацию вокруг Украины, Китая, КНДР и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.