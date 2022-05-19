В России задержали участников группы Басаева и Хаттаба

ФСБ сообщила о задержании двух членов группы Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, передает Interfax со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

«В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Насыров в последнее время проживал в Карачаево-Черкесской Республике», - говорится в сообщении.

В Следкоме России заявили, что мужчины принимали участие во вторжении в августе 1999 года на территорию Ботлихского района Дагестана, в ходе которого погибли свыше 280 и ранены более 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.