Войну в Украине увидели из космоса

Немецкий астронавт Маттиас Маурер наблюдал за военными действиями в Украине из космоса.

«Мы могли видеть облака дыма в стране, а ночью – вспышки от попаданий ракет. Для меня это было очень грустно», - заявил Маурер, слова которого передает Deutsche Welle.

Маурер, находившийся на МКС на протяжении полугода и вернувшийся на Землю две недели назад, выразил надежду, что украинцы скоро вновь смогут жить в мирной и свободной стране. «Война отбросила нас на десятилетия назад», - отметил он.