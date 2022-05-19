Украина укрепляет границу с Беларусью

В Житомирской области Украины укрепят участок украинско-белорусской границы, чтобы не допустить вторжения российских войск, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает УНН.

«Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые размещаются на границе с Беларусью. ...Они уже довольно неплохо окопались на границе, и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24 (февраля). С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки», – сказал Сухомлин.

По его словам, «мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном и всем остальным, и для того чтобы попыток зайти из Беларуси у белорусской армии вместе с российской не было».