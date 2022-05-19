Впервые за 4 года: в России доллар опустился ниже 58 рублей

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии, сообщает ТАСС.

По данным на 11:14 мск, курс доллара снижается на 5,45%, до 58,53 рубля, курс евро – до 60,91 рубля (– 5,42%). В ходе сегодняшних торгов на Мосбирже курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с апреля 2018 года, курс евро – ниже 60 рублей впервые с апреля 2017 года.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов рос на 9,5 копейки, до 62 рублей, а курс евро снижался на 60,5 копейки, до 63,7975 рублей.

По данным на 11:14 мск, индекс Мосбиржи снижается на 1,26% – до 2 405,94 пункта, индекс РТС растет на 4%, до 1 295,56 пункта. По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2 441,56 пункта (+0,2%), долларовый индекс РТС опускался на 0,26% – до 1 242,46 пункта.