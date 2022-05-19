Бизнесмены России потеряли позиции в рейтинге богатейших людей Британии
Российские бизнесмены, в том числе Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Фридман, потеряли позиции в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании на фоне введенных против них санкций, свидетельствуют выкладки ежегодного списка, опубликованного в пятницу газетой The Sunday Times.
Находившийся в прошлом году на шестой позиции Усманов сейчас покинул топ-10 списка и расположился на 11-м месте. По данным издания, состояние основателя холдинга USM (родительская структура компаний «Металлоинвест», «Мегафон», Mail.ru Group) уменьшилось за прошедший год на 3,4 млрд фунтов ($4,25 млрд по курсу на текущий момент) и достигло 10 млрд фунтов ($12,5 млрд).
Абрамович, который был вынужден выставить на продажу лондонский клуб «Челси», потерял 20 позиций и сейчас идет на 28-м месте. Согласно информации The Sunday Times, состояние бизнесмена составляет 6 млрд фунтов ($7,5 млрд), уменьшившись с 2021 года вполовину (на 6,1 млрд фунтов). Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, который в 2021 году занимал 11-ю позицию в рейтинге, идет на 19-й строке с состоянием в 8,2 млрд фунтов ($10,25 млрд). Все указанные бизнесмены внесены правительством Соединенного Королевства в черный список, их активы на территории Великобритании заморожены.
Бывший член совета директоров Альфа-банка Герман Хан и его супруга Анжелика, подпавшие под британские санкции, опустились на 29-ю строчку рейтинга, потеряв девять позиций. Их состояние оценивается в 5,8 млрд фунтов ($7,25 млрд). Ставший объектом рестриктивных мер, введенных в ответ на войну России против Украины, экс-акционер Альфа-банка Алексей Кузьмичев идет на 45-й строчке с состоянием в 4,15 млрд фунтов ($5,1 млрд). Он потерял 11 позиций по сравнению с 2021 годом.
Исключением стал владелец контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслав Кантор, против которого санкции были введены в апреле текущего года. Он смог, напротив, улучшить свое положение в рейтинге и, поднявшись на 28 строчек, идет на 20-й позиции с состоянием в 4,5 млрд фунтов ($5,6 млрд).