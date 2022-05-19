Бизнесмены России потеряли позиции в рейтинге богатейших людей Британии

Российские бизнесмены, в том числе Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Фридман, потеряли позиции в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании на фоне введенных против них санкций, свидетельствуют выкладки ежегодного списка, опубликованного в пятницу газетой The Sunday Times.

Находившийся в прошлом году на шестой позиции Усманов сейчас покинул топ-10 списка и расположился на 11-м месте. По данным издания, состояние основателя холдинга USM (родительская структура компаний «Металлоинвест», «Мегафон», Mail.ru Group) уменьшилось за прошедший год на 3,4 млрд фунтов ($4,25 млрд по курсу на текущий момент) и достигло 10 млрд фунтов ($12,5 млрд).

Абрамович, который был вынужден выставить на продажу лондонский клуб «Челси», потерял 20 позиций и сейчас идет на 28-м месте. Согласно информации The Sunday Times, состояние бизнесмена составляет 6 млрд фунтов ($7,5 млрд), уменьшившись с 2021 года вполовину (на 6,1 млрд фунтов). Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, который в 2021 году занимал 11-ю позицию в рейтинге, идет на 19-й строке с состоянием в 8,2 млрд фунтов ($10,25 млрд). Все указанные бизнесмены внесены правительством Соединенного Королевства в черный список, их активы на территории Великобритании заморожены.