ООН обеспокоена напряженностью в Таджикистане

«Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о нарастающей напряженности и насилии в Горно-Бадахшанской автономной области, включая данные о погибших. Он призывает к сдержанности и принятию усилий для решения нынешней ситуации мирными средствами. ООН продолжает внимательно следить за ситуацией», - сообщил Дюжаррик.

Ранее обеспокоенность событиями в ГБАО высказали дипмиссия Евросоюза, посольства Франции, Германии, Великобритании и США в Таджикистане. В совместном заявлении они призвали все стороны «не жалеть усилий для деэскалации, проявлять сдержанность и воздерживаться от чрезмерного применения силы и подстрекательства к насилию». Имам исмаилитов мира, принц Карим Ага Хан IV в свою очередь призвал своих последователей в Бадахшане «решать конфликты путем диалога и в духе уважения и взаимопонимания», напоминает агентство.

Ситуация в регионе обострилась в середине мая после того, как жители Хорога – административного центра ГБАО – выдвинули к властям ряд требований, в том числе об отставке главы области. В противном случае бадахшанцы пообещали начать митинги протеста. Власти признали требования незаконными и заявили, что участие в протестах будет рассматриваться как акт терроризма. 16 мая протестующие направились к областной администрации в центре Хорога, путь им преградили силовики. Они применили против участников акции резиновые пули и слезоточивый газ. 18 мая началась антитеррористическая операция. По сообщению МВД Таджикистана, в ходе операции погиб офицер одной из силовых структур, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения. Также были убиты 8, ранены 11 и задержаны 114 «членов террористических групп».