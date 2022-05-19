Пекин начал военные учения на фоне поездки Байдена в Азию

Военные КНР накануне приступили к учениям в Южно-Китайском море в то время, как президент США Джо Байден начинает поездку в Японию и Южную Корею, передает Associated Press.

Отделение Управления морской безопасности Китая в провинции Хайнань сообщило, что учения продлятся до понедельника. Всем невоенным судам вход в зону маневров запрещен. Кроме того, с начала мая первый китайский авианосец «Ляонин» находится в плавании в Японском море. В Минобороны КНР сообщали, что авианосец занимается «обычной боевой подготовкой», соблюдая нормы международного права. Также китайские СМИ сообщали, что в среду командование КНР отправляло в полет через этот район два бомбардировщика H-6, способных нести ядерное оружие.

Байден с 20 по 24 мая посетит Южную Корею и Японию, где встретится с лидерами обеих стран.