В пресс-службе министерства заявили, что основной целью учений являлось дальнейшее совершенствование взаимодействия пожарных подразделений, задействованных при возникновении пожара в резервуаре хранения нефти, укрепление профессиональных навыков личного состава по тушению возможных пожаров на таких объектах, повышение уровня знаний соответствующего персонала.

К учениям были привлечены силы пожарных частей Гянджи, Самухского и Гёйгёльского районов Государственной противопожарной службы МЧС. В ходе учений условный пожар в резервуаре для хранения нефти был «потушен» в короткие сроки. После успешной тренировки были обсуждены действия подразделений пожарной охраны при «тушении пожара» и даны соответствующие указания.