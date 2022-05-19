В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции совместно с представителями Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию в Шуше, было найдено оружие и боеприпасы.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, на территории города Шуша было обнаружено зенитно-ракетное устройство, 1 автомат, 1 гранатомет, 1 установка «Фагот», 12 гранат, 99 снарядов различных видов и 1 220 пуль различных калибров, другие боеприпасы.