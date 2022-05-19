Азербайджан, Грузия и Казахстан смягчают таможенные процедуры

Власти Азербайджана, Грузии и Казахстана планируют подписать проект трехстороннего соглашения по упрощению транзита, сообщил заместитель начальника управления по организации таможенного контроля и упрощению торговли Государственного таможенного комитета Азербайджана Самед Гаралов.

Он напомнил, что данный проект был разработан еще в 2016 году при финансовой поддержке Азиатского банка развития.

«Соглашение уже подписано между нашей страной и Грузией. Ожидается его подписание со стороны Казахстана. Кроме того, грузинская сторона запланировала запуск этой системы уже с 1 января 2023 года», – отметил Гаралов на конференции «О перспективах развития международных автомобильных перевозок в Азербайджане».

Данное соглашение позволит улучшить и упростить работу перевозчиков в коридоре ТРАСЕКА.