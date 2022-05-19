В Школе XXI века открыли Центр научных лабораторий

В современном STEAM Hub, который сочетает в себе науку, технологии, инженерию, искусство и математику, учащиеся смогут посредством экспериментов развивать навыки XXI века, такие как способность к исследованиям и критическое мышление.

В Баку в Международном центре образования и инноваций «ХХI век» открылся Научно-лабораторный центр, оснащенный современным оборудованием и средствами, полностью отвечающими мировым стандартам и всем существующим требованиям международных учебных программ, включая безопасность. В лаборатории, получившей название STEAM Hub, созданы все условия для всестороннего развития учащихся.

В церемонии открытия центра приняли участие заместитель председателя правления Фонда развития предпринимательства Министерства экономики Азербайджана, генеральный директор отдела контроля и управления ОАО PASHA Bank и другие гости. Центр создан при финансовой поддержке Фонда развития предпринимательства и PASHA Bank.

Открыл мероприятие и перерезал красную ленточку председатель Наблюдательного совета Международного центра образования и инноваций XXI век Фархад Гарашев. Затем гости осмотрели кабинеты физики, химии, биологии, ознакомились с проведенными студентами экспериментами и подготовленными ими работами. Осмотрев лабораторию, гости поделились своими впечатлениями.

Отметим, что Международный образовательно-инновационный центр XXI век создан в 2001 году как одна из первых частных школ в Азербайджане. В настоящее время это один из передовых образовательных центров для детей 3-17 лет. В центре функционируют азербайджанское, русское и английское отделения, обучение проходит по национальным и известным международным учебным программам (Кембридж). Здесь обучается более 500 студентов.

Подробнее о центре: https://www.21 Century.edu.az/en/about/