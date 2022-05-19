Шойгу рассказал о «сдавшихся в плен» украинских военных
На мариупольском заводе «Азовсталь» «сдались в плен» 1 908 человек. Кроме того, с предприятия вышли 177 гражданских, в том числе 85 женщин и 47 детей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На мариупольском заводе «Азовсталь» «сдались в плен» 1 908 человек. Кроме того, с предприятия вышли 177 гражданских, в том числе 85 женщин и 47 детей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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