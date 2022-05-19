Китай меняет иранскую нефть на российскую

Китай отдает предпочтение российской нефти со значительными скидками. Почти 40 млн баррелей иранской нефти застряли на танкерах возле Сингапура, сообщает Reuters.

Согласно данным грузоотправителей, по состоянию на середину мая около 20 судов с нефтью из Ирана стояли на якоре у Сингапура. Некоторые танкеры стояли на якоре с февраля, но число танкеров, хранящих иранскую нефть, быстро росло с апреля, сообщают торговые и судоходные источники, поскольку все больше российской нефти направляется на восток.

По оценкам компании данных и аналитики Kpler, количество иранской нефти в плавучих хранилищах недалеко от Сингапура выросло до 37 млн баррелей в середине мая с 22 млн баррелей в начале апреля. Как заявил Хомаюн Фалакшахи, старший аналитик Kpler, сейчас Китай явно покупает больше российских грузов марки Urals: "Экспорт нефти марки Urals в Китай увеличился более чем в три раза. И это несмотря на ослабление китайского импорта".