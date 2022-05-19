После демократии Пашинян обещает армянам мир

"Граждане Армении наделили власти страны мандатом на реализацию объявленной правительством повестки мира. Мы должны принести Армении мир точно так, как принесли стране демократию. Есть политическая власть в Армении, которая сплочена вокруг этой миссии, и вокруг этой миссии должны сплотиться все демократические силы", - сказал Пашинян на организованном Freedom House Армянском форуме демократии.

" После войны Армения прошла через огромные потрясения, но именно граждане пресекли развал государственности Армении. Демократия - гарант сохранения суверенитета и демократии Армении, и именно демократия может обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность Армении", - заявил Пашинян.

На мероприятии присутствуют послы США и ЕС Лин Трейси и Андреа Викторин. Между тем форум проходит на фоне акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Здание гостиницы "Мариотт", где проходит форум, оцеплено силами полиции. Пашинян вошел в здание под оскорбительные выкрики демонстрантов.