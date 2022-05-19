В Украине обвинили Шольца в нежелании помогать Киеву

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал правительство Олафа Шольца за нежелание поставлять тяжелое вооружение, несмотря на решение Бундестага. Об этом он сказал в интервью NRD, пишет "Европейская правда".

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и больше не будет нужды в смелых решениях. Это коварная логика, оставляющая людей в беде", - сказал Мельник.

Парламент Германии разрешил поставки тяжелого оружия три недели назад, но с тех пор правительство не принимало никаких решений.