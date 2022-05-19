Канада запретила использовать оборудование Huawei. Китай выразил протест

Компании в Канаде, которые уже используют оборудование Huawei и ZTE, должны будут его удалить. Сообщается, что от оборудования для сетей 5G нужно будет избавиться до 28 июня 2024 года, от оборудования для 4G — до 31 декабря 2027 года. Полностью прекратить новые закупки нужно к сентябрю 2022-го, говорится в пресс-релизе министерства.

По его словам, канадские власти считают, что действия компаний противоречат законодательству и могут нанести ущерб интересам страны.

Канада решила запретить использование в стране оборудования и услуг китайских компаний Huawei и ZTE, сообщил министр по делам инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань, передает «Коммерсант».

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, в свою очередь, в пятницу на регулярном брифинге выразил протест Канаде в связи с решением властей этой страны запретить китайским компаниям Huawei и ZTE принимать участие в поставках оборудования для сетей 5G. "Канада, не имея каких-либо неоспоримых доказательств, отстранила китайские компании под предлогом национальной безопасности. Такие действия нарушают экономические законы и правила свободной торговли, а также в серьезной степени подрывают законные права и интересы китайских компаний. Китай решительно осуждает это. Правительство будет отстаивать интересы китайских компаний", - цитирует его ТАСС.

Канада стала пятой страной после США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, ограничившей Huawei доступ к национальным сетям 5G.