Лукашенко рассказал, что не пользуется мобильным телефоном

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал пионерам, что лично не пользуется мобильным телефоном, в том числе по соображениям безопасности, а также посоветовал детям меньше "тыкать" в телефоны и не все время "висеть" в интернете.

По информации пресс-службы главы государства, на встрече с белорусскими пионерами по случаю празднования 100-летия пионерского движения Лукашенко "рассказал, что лично не пользуется мобильным телефоном по ряду причин, в том числе из-за вопросов безопасности".

Во время встречи белорусский лидер также посоветовал молодежи меньше зависать в мобильных телефонах. Он сказал, что мобильный телефон нужно использовать, прежде всего, по основному назначению - как средство для общения, а интернет - для получения необходимой информации.